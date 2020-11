Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Changer ou partir, Pierre Ménès pose un dilemme à Tuchel !

Publié le 6 novembre 2020 à 5h00 par T.M.

Face à Leipzig, Thomas Tuchel a encore aligné Danilo Pereira en défense centrale et Marquinhos au milieu de terrain. Un choix que ne comprend vraiment pas Pierre Ménès, qui n’a pas hésité à interpeller l’entraîneur du PSG.

Dans la logique des choses, Danilo Pereira devrait être milieu de terrain et Marquinhos défenseur central au PSG. Mais Thomas Tuchel ne voit pas vraiment les choses de la même manière. Considérant désormais le Brésilien comme sa sentinelle, l’Allemand aligne également le Portugais en charnière. Des postes clairement pas naturels, mais Tuchel s’obstine dans ses choix. Alors que personne ne comprend ce que veut faire l’entraîneur du PSG, Pierre Ménès a posé un énorme dilemme à l’ancien technicien du Borussia Dortmund : changer ou partir.

Que va faire Tuchel ?