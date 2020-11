Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le PSG déjà fixé sur les intentions de Sergio Ramos ?

Publié le 5 novembre 2020 à 10h00 par La rédaction

Alors que Sergio Ramos arrive en fin de contrat avec le Real Madrid en juin prochain, le PSG et Leonardo seraient déjà venu aux renseignements. Seulement, le défenseur espagnol pourrait faire l’objet d’une prolongation.

Les échanges fusent entre le Real Madrid et le PSG. Alors que Kylian Mbappé est clairement dans le viseur de Zinédine Zidane, qui pourrait inclure Vinicius Jr dans la transaction pour attirer le Français, Sergio Ramos pourrait, lui, faire le chemin inverse vers le PSG. En fin de contrat l’été prochain, le défenseur de la Maison Blanche aurait été approché par Leonardo. Et selon les informations d’Eduardo Inda, directeur d' OK Diario , présent sur le plateau du Chiringuito , le PSG aurait même déjà offert un contrat de 3 ans à Sergio Ramos, assorti d'un salaire avoisinant les 12M€ nets par an. Seulement, le capitaine du Real serait bien décidé à finir sa carrière en Espagne.

Sergio Ramos au Real Madrid jusqu’à 38 ans ?