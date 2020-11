Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dans la tourmente, Tuchel est soutenu… par Thiago Silva !

Publié le 5 novembre 2020 à 11h15 par Th.B.

Ayant passé deux saisons à évoluer sous les ordres de Thomas Tuchel au PSG, Thiago Silva a noué des liens forts avec son entraîneur et lui a apporté son soutien alors que le technicien allemand traverse une passe difficile à Paris.

En ce début de saison, le PSG n’est pas aussi intraitable qu’à son habitude. En atteste la première défaite concédée face à l’OM en l’espace de 9 ans en septembre dernier au Parc des princes. Pour son retour en Ligue des champions après s’être hissé en finale, le Paris Saint-Germain s’est incliné à domicile face à Manchester United, s’est sorti non sans mal du piège de Basaksehir à Istanbul avant d’être battu sur la pelouse de Leipzig mercredi. De quoi placer Thomas Tuchel dans une situation encore plus délicate qu’elle ne l’était avec notamment sa relation très bancale avec Leonardo, le directeur sportif parisien. Et alors que son avenir est au centre de toutes les attentions, l’entraîneur du PSG qui dispose d’un contrat courant jusqu’en juin prochain peut compter sur un ancien cadre du vestiaire parisien en la personne de Thiago Silva.

« C'est malheureux pour le coach, dont je suis très proche »