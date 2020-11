Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Daniel Riolo interpelle Al-Khelaïfi pour l’avenir de Tuchel !

Publié le 5 novembre 2020 à 10h15 par G.d.S.S.

Alors que le PSG s’est incliné mercredi soir face au RB Leipzig en Ligue des Champions, Daniel Riolo espère que Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo vont accélérer le processus de licenciement de Thomas Tuchel.

« Si je me sens en danger ? non. Des problèmes avec Leonardo qui ont des répercussions sur mon équipe ? Non, pas du tout », lâchait Thomas Tuchel mercredi soir au micro de RMC Sport suite à la défaite du PSG face au RB Leipzig (2-1), indiquant donc qu’il ne se sentait pas spécialement menacé pour son avenir à court terme sur le banc du club de la capitale. Pourtant, le PSG comptabilise deux défaites sur les trois premières journées de Ligue des Champions, et les choix tactiques de Tuchel interrogent. Selon Daniel Riolo, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo vont devoir prendre une décision radicale très rapidement…

« La trêve internationale va leur donner l’occasion de se séparer de Tuchel »