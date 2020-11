Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel-Leonardo, la guerre continue !

Publié le 5 novembre 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

En conflit ouvert depuis plusieurs mois et notamment sur le mercato, Thomas Tuchel et Leonardo feraient encore l’objet d’une grosse incompréhension au sein du PSG au sujet de l’avenir de l’entraîneur allemand.

« Il n’y a pas eu de discussions à ce jour et après tout ce que j’ai accompli ici, toutes les options sont ouvertes pour moi, mais à un moment donné il faut arrêter de rêver. On verra », confiait dernièrement Thomas Tuchel sur son avenir très incertain au PSG, alors que le contrat de l’entraîneur allemand court jusqu’en juin prochain. Et alors que ses relations pour le moins tendues avec Leonardo ne jouent pas en sa faveur et semblent déjà acter son départ dans les prochains mois, Tuchel attendrait plus de clarté de la part du directeur sportif du PSG.

Tuchel voudrait être fixé

En effet, comme l’a annoncé RMC Sport, Thomas Tuchel serait très agacé en interne que Leonardo ne communique pas plus clairement sur son avenir au sein du PSG. L'entraîneur allemand souhaiterait être fixé sur son sort le plus rapidement possible, mais le dirigeant brésilien continuerait d’entretenir le flou sur ce que sera l’avenir de Tuchel. Et la guerre semble donc se poursuivre en interne entre les deux…