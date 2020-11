Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Une porte de sortie trouvée pour Luis Campos ?

Publié le 4 novembre 2020 à 23h00 par D.M.

Alors que son départ du LOSC semble se profiler, Luis Campos pourrait rebondir à l’AS Roma où il pourrait occuper un rôle de conseiller.

Arrivé au LOSC afin d’occuper le rôle de conseiller sportif du président Gérard Lopez, Luis Campos semble décidé à mettre fin à son aventure lilloise. En désaccord avec certains membres de la formation et notamment avec Marc Ingla, directeur général, le Portugais n’aurait plus été aperçu au domaine de Luchin depuis plusieurs semaines et ne compterait pas revenir à Lille. « Entre Luis et le LOSC, c'est terminé. Et même un départ d'Ingla n'infléchirait pas sa position » a déclaré un proche du LOSC dans des propos rapportés par Le Parisien.

Luis Campos vers l’AS Roma