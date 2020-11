Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu a pris une énorme décision à cause de Lionel Messi !

Publié le 4 novembre 2020 à 20h00 par D.M.

En 2018, après la défaite du FC Barcelone face à l’AS Rome en quart de finale de Ligue des champions, Ernesto Valverde aurait réclamé le départ de Luis Suarez. Mais Josep Maria Bartomeu aurait refusé de le vendre à cause de Lionel Messi. Explications.

Le dernier mercato estival a été synonyme de fin d’aventure au FC Barcelone pour Luis Suarez. Après six années passées en Catalogne, l’attaquant uruguayen a été poussé vers la sortie par le nouvel entraîneur Ronald Koeman. Annoncé dans un premier temps du côté de l’Italie, et notamment à la Juventus, El Pistolero a finalement posé ses valises à l’Atlético de Madrid. Mais l’histoire entre le FC Barcelone et Luis Suarez aurait pu prendre fin beaucoup plus tôt.

Valverde voulait se séparer de Luis Saurez en 2018, mais...