Mercato - Barcelone : La sortie forte de Simeone sur le transfert de Luis Suarez !

Publié le 3 novembre 2020 à 23h00 par A.D.

Lors de la dernière fenêtre des transferts, Luis Suarez a quitté le FC Barcelone pour rejoindre l'Atlético. Alors qu'il peut désormais compter sur El Pistolero, Diego Simeone a fait passer un message fort sur son arrivée chez les Colchoneros.

Désireux de révolutionner son effectif, le FC Barcelone s'est séparé de Luis Suarez cet été. Transféré à l'Atlético, El Pistolero fait désormais le plus grand bonheur de Diego Simeone. En marge de la rencontre de l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions, devant les médias, le coach des Colchoneros est revenu sur l'arrivée de Luis Suarez et s'est livré sur son apport.

«Tout ce changement de style est dû à la présence de Suarez»