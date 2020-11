Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le message fort de Tuchel sur l’intégration de Florenzi !

Publié le 3 novembre 2020 à 21h15 par T.M.

Arrivé au PSG durant le dernier mercato, Alessandro Florenzi n’aura pas mis longtemps avant de trouver sa place et se rendre indispensable. De quoi bien évidemment ravir Thomas Tuchel.

Avec le départ de Thomas Meunier au Borussia Dortmund, le PSG se devait de trouver un nouvel arrière droit. Pour cela, Leonardo a activé ses réseaux et est parvenu à obtenir le prêt avec option d’achat, en provenance de l’AS Rome, d’Alessandro Florenzi. Si certains étaient sceptiques de l’arrivée de l’Italien, notamment à cause de ses récents pépins physiques, le néo-Parisien n’aura pas mis longtemps avant de faire taire ses détracteurs. En effet, dans son couloir droit, Florenzi a immédiatement apporté un gros plus, que ce soit grâce à sa qualité de centre, mais aussi son apport offensif, lui qui a déjà trouvé le chemin des filets depuis son arrivée.

« Avec lui c’est facile »