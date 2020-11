Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un tournant important pour le feuilleton Laurent Blanc ?

Publié le 3 novembre 2020 à 14h30 par Th.B.

Figurant dans la short-list de Leonardo pour la succession de Thomas Tuchel selon Paris Fans, Laurent Blanc est toujours dans l’attente d’une évolution pour sa situation et celle de Franck Passi qui sera son adjoint. L’ancien coach de l’OM a fait le point sur la suite des opérations.

Thomas Tuchel aurait-il une chance de rallonger son aventure parisienne qui doit prendre fin en juin prochain, comme le stipule son contrat ? Ce ne serait pas la tendance actuelle. En effet, Téléfoot La Chaîne révélait le 23 octobre dernier que le PSG ne se serait toujours pas manifesté auprès de l’entraîneur allemand pour lui proposer une prolongation. Pire, cette offre ne devrait pas arriver. Pour rappel, les relations entre Thomas Tuchel et Leonardo seraient plus tendues que jamais. Il n’y aurait même plus de dialogue entre les deux hommes en interne. Le directeur sportif du PSG compterait tourner la page Tuchel et se pencherait sur sa succession. D’après Paris Fans , quatre noms ressortiraient de la short-list de Leonardo, à savoir Massimiliano Allegri, Mauricio Pochettino, Thiago Motta ainsi que Laurent Blanc. L’ancien entraîneur du PSG, passé au club entre 2013 et 2016, est sans emploi depuis son départ. Ayant confié son avenir à Jorge Mendes, Blanc attendrait toujours un nouveau challenge. Mais pourrait-il effectuer son grand retour au PSG ? Tout le monde n’en est pas convaincu.

Un retour qui interroge

Des rumeurs qui suscitent de vifs témoignages et doutes. Parmi eux, ceux de Pierre Ménès qui ne s’est pas fait d’illusion lors d’un live Instagram concernant un éventuel retour de Blanc à la tête de l’effectif parisien. « Laurent Blanc de retour au PSG ? J’aimerais, mais j’y crois pas une seconde ». Entraîneur du FC Nantes, Christian Gourcuff révélait dernièrement au Parisien que le problème était assez profond pour Laurent Blanc et que c’est également une question d’agent. « Le problème des carrières, ce sont d'abord les réseaux. C'est plus facile d'avoir le bon agent ou même l'agence d'agents. Certains agents européens font la loi et les clubs sont à la merci de ces gens qui contrôlent le football mondial ». Outre le problème des réseaux, la situation sanitaire et économique actuelle semble mettre des bâtons dans les roues du champion du monde 98. Et alors que Franck Passi est appelé à être son adjoint lors du prochain challenge de Blanc, le principal intéressé a souligné les difficultés auxquels les deux hommes sont confrontés en cette période de Covid-19.

