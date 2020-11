Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un choix fort de Longoria à 8M€ déjà remis en cause ?

Publié le 3 novembre 2020 à 17h45 par La rédaction

En grande difficulté sur le front de l’attaque, l’OM est à court de solutions. Recruté cet été, Luis Henrique pourrait profiter du contexte pour glaner des minutes de jeu, mais André Villas-Boas préfère le laisser sur le banc.

L’OM avait pour objectif lors du dernier mercato estival de mettre la main sur avant-centre capable de suppléer Dario Benedetto. Pablo Longoria a, certes, réussi à boucler le transfert de Luis Henrique mais le Brésilien n’est pas un pur numéro 9. Recruté contre un chèque de 8M€, le joueur de 18 ans n’a disputé que quatre minutes en Ligue 1 depuis son arrivée et ne profite pas des difficultés de Dario Benedetto pour entrer en jeu. Journaliste pour L’Equipe , Mathieu Grégoire s’est prononcé sur la situation de Luis Henrique, mais aussi plus généralement sur le choix de Pablo Longoria de dépenser 8M€ pour un joueur qui n'est pas considéré comme un vrai avant-centre.

«Peut-être qu’il aurait fallu attendre un peu et mettre les 8M€ sur un attaquant comme Diallo ou Suarez»