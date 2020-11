Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Florian Thauvin aurait lâché une réponse claire à Pablo Longoria !

Publié le 3 novembre 2020 à 11h15 par La rédaction

En fin de contrat en juin prochain, Florian Thauvin négocie actuellement avec l’OM pour renouveler son contrat. L’ailier aurait les idées claires sur l’offre qu’il attend de la part de sa direction.

Alors qu’il est le joueur le plus décisif de son équipe, Florian Thauvin jouera-t-il encore à l’OM la saison prochaine ? Le feuilleton bat son plein à Marseille. Après un exercice 2019-2020 où il n’a quasiment pas joué en raison de sa blessure au talon, le champion du monde est revenu en pleine forme, de quoi susciter l’intérêt de plusieurs formations européennes. Du côté de la direction olympienne, la volonté de prolonger l’ailier droit, en fin de contrat en juin prochain, est désormais manifeste. Mais il reste à convaincre le joueur, qui à 27 ans se trouve à un moment charnière de sa carrière.

Thauvin voudrait un contrat longue durée