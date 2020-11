Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Bayern Munich perd patience avec Alaba !

Publié le 4 novembre 2020 à 19h15 par Th.B.

En raison de l’absence d’un accord, le Bayern Munich se prépare à témoigner du départ de David Alaba alors que le PSG serait sur le coup. S’étant déjà exprimé à plusieurs reprises sur la question, l’entraîneur du club bavarois s’est montré clair pour son défenseur.

Depuis dimanche soir et l’interview de Herbert Hainer dans laquelle le président du Bayern Munich assurait avoir pris la décision de retirer l’offre de prolongation de contrat soumise à David Alaba, ce dossier agite la toile et les médias. Le joueur et son entourage se seraient trop gourmands au niveau du salaire réclamé. De quoi pousser le champion d’Europe à fermer sans doute indéfiniment la porte à des négociations. À moins que le clan Alaba ne relance les discussions afin d’accepter les termes du Bayern Munich selon The Athletic . Mardi, Hasan Salihamidzic révélait que le club supposait qu’Alaba allait quitter le club l’été prochain, soit à l’expiration de son contrat. Hans-Dieter Flick, entraîneur du Bayern Munich, a refusé de s’attarder sur les propos de son directeur sportif.

« Je ne dirai rien d’autre à ce sujet »