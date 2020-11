Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un indésirable poussé vers la sortie dès cet hiver ?

Publié le 4 novembre 2020 à 15h00 par La rédaction

N'entrant pas dans les plans de Ronald Koeman cette sortie, Junior Firpo pourrait quitter le FC Barcelone cet hiver, alors que le club culé cherche à équilibrer ses comptes.

Recruté au Real Betis lors de l'été 2019, Junior Firpo est en difficulté au FC Barcelone. En manque de temps de jeu cette saison, où il n'a disputé que deux fins de matchs de Ligue des Champions et n'a toujours pas joué en Liga, le défenseur de 24 ans n'est pas parvenu à convaincre Ronald Koeman, qui ne semble pas prêt à lui accorder sa chance, favorisant Jordi Alba dans le couloir gauche. Alors que le FC Barcelone doit faire face à un endettement considérable en raison de la crise de Covid-19, les dirigeants Blaugrana chercheraient à se séparer de plusieurs éléments afin d'équilibrer les comptes d'une part, et de pouvoir conclure les recrutements des cibles prioritaires du prochain mercato hivernal : Memphis Depay et Eric Garcia. Le latéral Costa-Ricain pourrait ainsi en payer les frais...

Junior Firpo serait sur le départ