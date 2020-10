Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Les cadres de Galtier se mobilisent pour éviter une catastrophe avec Campos !

Publié le 1 novembre 2020 à 1h45 par H.K.

Alors que le départ de Luis Campos semble plus que jamais acté au LOSC, le vestiaire aurait, de son côté, tout tenté pour garder le directeur sportif portugais chez les Dogues…

Luis Campos aurait d’ores et déjà pris sa décision concernant son avenir. Alors que sa relation avec Marc Ingla, le directeur général du LOSC, semble s’être dégradée ces derniers mois, le Portugais souhaiterait aujourd'hui quitter les Dogues . Une tendance confirmée par un proche du LOSC ce samedi au Parisien : « Entre Luis et le LOSC, c'est terminé. Et même un départ d'Ingla n'infléchirait pas sa position » Cependant, le vestiaire aurait tout tenté afin de garder le directeur sportif au club, mais cela semble peine perdue …

« Certains cadres du vestiaire se sont positionnés pour réclamer le retour de Campos »