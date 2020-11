Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet été, le PSG va prendre part à une bataille royale !

Publié le 5 novembre 2020 à 5h45 par Th.B.

Intéressé par le profil de David Alaba, le PSG pourrait avoir sa chance avec l’Autrichien qui semble-t-il, ne sera pas conservé par le Bayern Munich. Mais la concurrence est déjà rude dans ce dossier.

Formé au Bayern Munich et ayant effectué l’intégralité de sa carrière professionnelle au sein du géant bavarois, David Alaba (28 ans) devrait quitter le champion d’Europe à la fin de la saison, soit à l’issue de son contrat. En effet, comme le président Herbert Hainer l’a révélé dimanche dernier, le Bayern Munich a retiré son offre de prolongation, le clan Alaba s’étant montré trop gourmand sur la question du salaire. Résultat, le PSG pourra s’attacher ses services gratuitement, Thomas Tuchel ayant fait le forcing auprès de Leonardo cet été pour l’Autrichien. Et ce n’est pas le directeur sportif du Bayern Munich qui dira le contraire.

Le Bayern se prépare au départ d’Alaba