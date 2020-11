Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zinedine Zidane douche les espoirs du PSG !

Publié le 5 novembre 2020 à 3h45 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Sergio Ramos a été annoncé dans le viseur du PSG ces derniers jours. Mais Zinedine Zidane ne compte pas laisser filer son capitaine.

Dans les prochaines semaines, Sergio Ramos devrait se retrouver au cœur de toutes les discussions. Et pour cause, l'international espagnol est toujours aussi important pour le Real Madrid tant sur le terrain qu'en dehors. Capitaine du club merengue qu'il a rejoint en 2005, Sergio Ramos voit pourtant son contrat prendre fin en juin prochain et pour le moment aucun accord n'a été trouvé pour une prolongation. Le PSG et la Juventus seraient à l'affût pour saisir cette opportunité, mais Zinedine Zidane ne l'entend pas de cette oreille.

Zidane veut garder Ramos