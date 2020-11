Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane prévient Leonardo pour Sergio Ramos !

Publié le 4 novembre 2020 à 8h45 par A.M.

Depuis plusieurs jours, Sergio Ramos est annoncé dans le viseur du PSG, son contrat au Real Madrid terminant en juin prochain. Mais Zinedine Zidane veut conserver son capitaine.

En fin de contrat en juin prochain, Sergio Ramos fera partie des joueurs très convoités dans les prochaines semaines. Et pour cause, alors qu'il n'a toujours pas prolongé son bail, il sera autorisé à négocier afin de s'engager libre avec le club de son choix en vue de la saison prochaine. Et selon les récentes informations d'Eduardo Inda, la Juventus et surtout le PSG seraient disposés à lui proposer un contrat de 3 ans avec un salaire équivalent à celui qu'il touche actuellement au Real Madrid, à savoir 12M€ par an. Mais au sein de la Casa Blanca , on souhaite conserver à tout prix Sergio Ramos.

Zidane interpelle Ramos pour son avenir