Mercato - PSG : Tuchel lâché par son vestiaire ? La réponse de Marquinhos !

Publié le 5 novembre 2020 à 8h45 par A.M. mis à jour le 5 novembre 2020 à 9h41

Plus que jamais en danger pour son avenir après la défaite contre le RB Leipzig (1-2), Thomas Tuchel peut toutefois compter sur le soutien de ses joueurs comme l'explique Marquinhos, la capitaine du PSG.

La défaite en Ligue des Champions sur la pelouse du RB Leipzig pourrait compter cher (1-2). En effet, le PSG n'est plus que troisième de son groupe en C1 après ce revers frustrant puisque les Parisiens auraient pu rapidement mener 2 à 0 si Angel Di Maria n'avait pas raté son penalty. Au lieu de ça, le club de la capitale se retrouve dans une situation plus que délicate et Thomas Tuchel voit les critiques s'abattre sur lui. L'avenir du technicien allemand est plus que jamais discuté compte tenu de ses choix et des récents résultats. Mais il peut compter sur le soutien de son vestiaire comme l'assure le capitaine du PSG, Marquinhos au micro de RMC après la rencontre.

«Si les choses ne vont pas, ce n'est pas que la faute du coach»