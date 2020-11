Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel en remet une couche sur son avenir !

Publié le 5 novembre 2020 à 8h15 par G.d.S.S.

Le PSG ayant concédé une nouvelle défaite mercredi soir, l’avenir de Thomas Tuchel sur le banc du club de la capitale semble encore davantage s’assombrir. Mais l’entraîneur allemand a tenu sa position à ce sujet après la rencontre.

Battu sur la pelouse du RB Leipzig mercredi soir (2-1), pour le compte de la 3ejournée de cette phase de poules de Ligue des Champions, le PSG se retrouve déjà en situation délicate pour une qualification en 8ede finale. Thomas Tuchel, dont les choix tactiques ne cessent de beaucoup faire parler, se trouve principalement dans l’œil du cyclone, surtout que son contrat avec le PSG prendra fin en juin prochain et qu’il paraît en froid avec Leonardo. Interrogé après la rencontre, l’entraîneur allemand a préféré botter en touche…

« On n’a pas parlé de mon contrat »