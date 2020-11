Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quand Meunier est utilisé pour valider un joli coup de Leonardo !

Publié le 5 novembre 2020 à 4h15 par A.M.

Ancien latéral de l'AS Roma, Federico Balzaretti a côtoyé Alessandro Florenzi au sein du club de la capitale italienne et estime que Leonardo a fait une belle affaire.

C'était une urgence. Avec le départ de Thomas Meunier, l'effectif du PSG ne comptait plus qu'un seul latéral droit de formation : Colin Dagba. Thilo Kehrer a régulièrement été utilisé à ce poste, mais l'Allemand est un défenseur central de formation. Par conséquent, Leonardo a obtenu le prêt d'Alessandro Florenzi en provenance de l'AS Roma. Et l'international italien s'est rapidement distingué à Paris par sa qualité de centres notamment. Federico Balzaretti, qui a joué aux côtés du néo-Parisien avec la Louve, et qui est désormais consultant pour RMC , valide d'ailleurs ce choix de Leonardo.

«Florenzi apporte plus que Meunier et Kehrer »