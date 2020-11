Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une recrue de Leonardo affiche déjà un doute pour son avenir !

Publié le 4 novembre 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Arrivé au PSG cet été sous la forme d’un prêt, Alessandro Florenzi fait l’objet d’une option d’achat. Mais le latéral droit italien appartenant à l’AS Rome ne garantit pas de rester en France l’été prochain…

Avec le départ de Thomas Meunier qui était arrivé au terme de son contrat avec le PSG en juin dernier, Leonardo a dû aller chercher un autre latéral droit durant le mercato estival. Son choix s’est finalement porté vers Alessandro Florenzi (29 ans), l’international italien de l’AS Rome, qui a été prêté au club de la capitale avec option d’achat fixée à 8M€ pour l’été 2021. Et alors qu’il a réalisé des débuts très convaincants avec le PSG, Florenzi envisage-t-il son avenir à long terme au Parc des Princes ?

« Je n’y pense pas »