Mercato - PSG : L’étau se resserre autour de Thomas Tuchel !

Publié le 5 novembre 2020 à 9h15 par Th.B.

Dans le collimateur de Leonardo, Thomas Tuchel ne semble pas avoir arrangé son cas après la nouvelle déconvenue du PSG en Ligue des champions mercredi. Mais c’est à Doha que l’avenir de l’entraîneur va se jouer ainsi que lors de la réception de Rennes samedi…

En amont de la rencontre de Ligue des champions entre Leipzig et le PSG, finalement remportée 2 buts à 1 par les pensionnaires de Bundesliga mercredi soir, Le Parisien expliquait quelques heures avant le match qu’une prolongation de Thomas Tuchel, son contrat expirant en juin prochain, n’était pas d’actualité. Non emballé par la philosophie de jeu de l’entraîneur et n’ayant pas une relation idyllique avec lui, Leonardo ne se serait pas rapproché de son clan pour lui proposer un nouveau contrat. Au sein de l’entourage de Tuchel, on estimerait que la page PSG devrait se tourner à la fin de la saison. Néanmoins, au vu de la situation actuelle, le coach allemand risque de vivre une saison plus que délicate s'il parvenait à conserver son poste jusqu'au bout.

Le match de Rennes qui devient capitale, Doha ultime soutien de Tuchel…