Mercato - PSG : Une prolongation pour Thomas Tuchel ? La réponse !

Publié le 4 novembre 2020 à 19h45 par T.M.

Ce mardi, Thomas Tuchel a expliqué qu’il ne se faisait pas trop d’illusion quant à son avenir au PSG. Et l’Allemand aurait bien raison de ne pas y croire.

Bien qu’il ait permis au PSG de briser le plafond de verre en Ligue des Champions en atteignant la finale la saison dernière, Thomas Tuchel vivrait actuellement ses derniers moments sur le banc parisien. En effet, l’Allemand est en fin de contrat avec le club de la capitale et il semble ne rien espérer pour continuer l’aventure. En effet, ce mardi, Tuchel s’est montré résigné pour Sky Sport au moment d’évoquer une possible prolongation : « Il n’y a pas eu de discussions à ce jour et après tout ce que j’ai accompli ici, toutes les options sont ouvertes pour moi, mais à un moment donné il faut arrêter de rêver. On verra ».

La fin de l’aventure !