Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le gros coup William Saliba se confirme pour cet hiver !

Publié le 4 novembre 2020 à 19h30 par B.C.

Alors que sa situation en Angleterre ne s'arrange pas, William Saliba ne verrait pas d'un mauvais œil un retour en prêt du côté de l'ASSE, pour le plus grand plaisir de Claude Puel. Interrogé sur la situation de son joueur à Arsenal, Mikel Arteta a laissé entendre que le défenseur pourrait partir cet hiver.

Acheté par Arsenal à l'été 2019, William Saliba n'est toujours pas apparu sous le maillot des Gunners . Le défenseur de 19 ans a été prêté la saison dernière à l'ASSE avant de faire son arrivée à Londres durant l'été. Mais depuis, l'ancien protégé de Claude Puel n'a toujours pas eu la chance de disputer ses premières minutes en compétition avec son nouveau club. Un nouveau prêt à Saint-Étienne était d'ailleurs dans l'air du temps lors du mercato estival avant qu'un problème administratif ne rende l'opération impossible. Ainsi, William Saliba est resté à Arsenal et se retrouve dans une situation complexe. D'après les informations de But Football Club , le défenseur central verrait d'un bon œil son retour en prêt chez les Verts , un sentiment partagé par la direction stéphanoise. Et ce n'est pas Mikel Arteta qui devrait mettre son veto.

« Nous nous assiérons avec lui pour voir quelle est la meilleure chose à faire »