Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le rendez-vous est pris pour William Saliba !

Publié le 4 novembre 2020 à 10h30 par Th.B.

Ne disposant pas de temps de jeu à Arsenal, William Saliba voudrait retrouver l’ASSE cet hiver. Un intérêt réciproque chez les Verts.

Après une saison en prêt à l’ASSE, William Saliba a officiellement rallié les rangs de l’effectif d’Arsenal cet été. Néanmoins, en raison d’une grosse concurrence à son poste et Mikel Arteta estimant qu’il n’est pas encore prêt pour la Premier League, le jeune défenseur central français de 19 ans n’a toujours pas effectué ses premiers pas avec les Gunners en match officiel. Il a même été écarté de la liste des joueurs de la Ligue Europa. Entraîneur d’Arsenal, Arteta faisait récemment passer ce message concernant Saliba. « Il a besoin de cette année de transition et nous essayons de prendre les bonnes décisions pour lui afin de lui donner la meilleure année de transition pour avoir le joueur que nous souhaitons à l'avenir ». Lors du mercato, un prêt à l’ASSE aurait pu se concrétiser, mais n’a pas vu le jour. Cela pourrait être que partie remise.

Saliba et l’ASSE sur la même longueur d’onde pour janvier ?