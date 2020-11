Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pérez laisse un boulevard à Leonardo pour Ramos !

Publié le 4 novembre 2020 à 15h15 par Th.B.

Sergio Ramos dispose d’un contrat courant jusqu’en juin prochain avec le Real Madrid. Cependant, aucune discussion ne serait à noter pour le moment entre les deux parties. De quoi permettre au PSG de rêver plus grand avec le capitaine merengue.

Et si c’était le moment de frapper pour PSG dans le dossier Sergio Ramos ? En l’état actuel des choses, le capitaine du Real Madrid sera libre de tout contrat à la fin du mois de juin, moment où son engagement expirera avec le club dans lequel il évolue depuis 2005 et pour qui il a inscrit son 100ème but mardi soir lors de la victoire de la Casa Blanca face à l’Inter en Ligue des champions (3-2). Selon le directeur d’ Ok Diario Eduardo Inda, le PSG serait prêt à lui offrir un contrat de trois ans et un salaire similaire à celui qu’il perçoit à Madrid, à savoir 12M€ par an. Une proposition à ne pas négliger alors que du côté du Real Madrid, ce serait silence radio sur la question.

À l’Ouest, rien de nouveau pour la prolongation de Ramos ?