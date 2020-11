Foot - PSG

PSG - Malaise : Marquinhos interpelle Thomas Tuchel !

Publié le 5 novembre 2020 à 10h45 par A.M.

De retour au milieu de terrain alors qu'il pensait s'établir en charnière centrale après le départ de Thiago Silva, Marquinhos refuse cependant de pointer du doigt Thomas Tuchel.

Comme la saison dernière, Marquinhos est de retour dans le cœur du jeu. Et pourtant, avec le départ de Thiago Silva, le Brésilien devait prendre la succession de son compatriote tant avec le brassard de capitaine que dans la charnière centrale aux côtés de Presnel Kimpembe. C'est d'ailleurs le chemin qu'a commencé à suivre Thomas Tuchel qui a finalement décidé de reconvertir Danilo Pereira en défense centrale afin de pouvoir compter sur Marquinhos au milieu de terrain. Un choix qui a pour le moment du mal à porter ses fruits, mais le capitaine du PSG refuse de se plaindre.

«Bien sûr que je prends du plaisir»