PSG - Malaise : Marquinhos, Danilo... Tuchel est pointé du doigt dans le vestiaire !

Publié le 4 novembre 2020 à 14h15 par A.M.

Au cœur des critiques suite à son choix d'aligner Danilo Pereira en défense centrale et Marquinhos au milieu de terrain, Thomas Tuchel serait également particulièrement pointé du doigt au sein de son vestiaire.

Déjà critiqué pour le fond de jeu offert par le PSG ces derniers mois, Thomas Tuchel a pris tout le monde de court ces derniers jours avec un choix tactique qui a de quoi surprendre. En effet, le technicien allemand a décidé de placer Danilo Pereira en défense centrale et Marquinhos au milieu de terrain. Et pourtant, l'international portugais a évolué durant toute sa carrière en tant que sentinelle. Et bien que RMC Sport ait récemment annoncé que l'ancien joueur du FC Porto avait été présenté à Leonardo comme un défenseur central au moment de son recrutement, en interne, les critiques grondent.

«Personne ou presque n'a réellement compris les choix du coach avec ces deux joueurs»