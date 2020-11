Foot - PSG

PSG - Malaise : Un énorme coup dur se confirme pour Mbappé !

Publié le 4 novembre 2020 à 11h15 par A.M.

Déjà absent pour le déplacement à Leipzig ce mercredi soir, Kylian Mbappé pourrait également manquer le match contre Rennes samedi en Ligue 1 ainsi que le rassemblement de l'équipe de France.

Remplacé contre le FC Nantes en cours de match, Kylian Mbappé se touchait la cuisse au moment de sortir du terrain. Déjà privé de Neymar, le PSG devra donc également se passer des services de son Champion du monde pour le déplacement à Leipzig ce mercredi soir bien que Thomas Tuchel s'était monté rassurant concernant l'état de santé de son attaquant. « Je pense qu’ils sentent uniquement de la fatigue liée à leurs ischio-jambiers. Kylian, je pense vraiment maintenant que ce n’est pas une blessure, c’est seulement de la fatigue. (...) J’espère vraiment, et je pense vraiment, qu’on n’a pas encore un nouveau joueur blessé », confiait le technicien allemand en conférence de presse.

Mbappé absent plus longtemps que prévu ?