PSG - Malaise : Le message très rassurant de Tuchel sur Mbappé !

Publié le 1 novembre 2020 à 9h15 par A.M.

Sorti en grimaçant samedi soir à Nantes, Kylian Mbappé ne souffrirait finalement pas d'une blessure importante à en croire Thomas Tuchel qui se montre rassurant concernant l'état de santé de sa star.

L'infirmerie du PSG se remplit bien plus rapidement qu'elle ne se vide. En effet, alors que Thilo Kehrer était de retour dans le groupe pour le déplacement à Nantes où les Parisiens se sont imposés 3 buts à 0, Moise Kean et Kylian Mbappé sont sortis sur blessure en cours de match. L'international italien a été remplacé par Kays Ruiz-Atil dès la mi-temps tandis que le Champion du monde a cédé sa place à Bandiougou Fadiga à la 74e minute de jeu. Une situation très inquiétante alors le PSG se déplace à Leipzig mardi en Ligue des Champions pour une rencontre cruciale en vue de la qualification. Mais Thomas Tuchel se montre rassurant pour ses deux attaquants.

«Je pense que ce n’est pas une blessure, c’est seulement de la fatigue»