Foot - PSG

PSG : Coup dur confirmé pour Mbappé !

Publié le 3 novembre 2020 à 9h42 par La rédaction

Sorti sur blessure contre le FC Nantes samedi, Kylian Mbappé sera bel et bien absent du groupe du PSG qui se déplace à Leipzig mercredi.

C'était attendu, c'est désormais officiel, le PSG sera privé de Kylian Mbappé pour le déplacement à Leipzig mercredi soir. Le club de la capitale l'a confirmé, assurant que l'attaquant français souffrait d'une « gêne musculaire aux ischios jambiers droits » et que « son indisponibilité sera réévaluée dans 48 heures . » Un coup dur pour le PSG qui sera également privé de Neymar, Mauro Icardi, Marco Verratti et Julian Draxler pour le voyage en Allemagne qui s'annonce déjà décisif dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.