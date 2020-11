Foot - PSG

PSG : Le message fort de Keylor Navas pour la Ligue des Champions !

Publié le 2 novembre 2020 à 1h15 par La rédaction

Battu par Manchester United lors de la première journée, le PSG est en position délicate en Ligue des Champions. Avant d'affronter Leipzig, Keylor Navas ne se fait pas de mouron.

Finaliste de la dernière Ligue des Champions, le PSG n'a pas entamé de la meilleure des manières sa nouvelle campagne. À domicile, les hommes de Thomas Tuchel se sont inclinés contre Manchester United pour leur entrée en lice. Dans un groupe difficile avec Leipzig et Basksehir, chaque point pourrait compter. Les Parisiens ont débloqué leur compteur contre l'équipe turque, portés par un doublé de Moise Kean. Lors des deux prochaines journées, une double-confrontation contre Leipzig attend le PSG.

« On va tenter de gagner les deux matches »