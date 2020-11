Foot - PSG

PSG : Ander Herrera rend un hommage appuyé à Keylor Navas !

Publié le 1 novembre 2020 à 14h45 par La rédaction

Keylor Navas s’est illustré ce samedi en arrêtant un penalty face au FC Nantes. Après la rencontre, Ander Herrera a tenu à saluer la prestation du portier.

Le transfert de Keylor Navas s’avère être une réussite. Arrivé au PSG en septembre 2019 après cinq années passées au Real Madrid, le portier fait l’unanimité au sein du vestiaire parisien. Apprécié de ses partenaires, l’international costaricien réalise, par ailleurs, de bonnes prestations sur le terrain. Face à Nantes ce samedi, Keylor Navas s’est une nouvelle fois illustré en arrêtant un penalty, préservant ainsi la victoire du PSG. Après la victoire de son équipe face à Nantes (3-0), Ander Herrera a tenu à rendre hommage à Keylor Navas.

« Navas ? Un des meilleurs gardiens du monde »