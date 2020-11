Foot - PSG

PSG : Marquinhos annonce la couleur avant Leipzig !

Publié le 2 novembre 2020 à 19h05 par A.D.

Après sa demi-finale victorieuse, le PSG retrouve Leipzig ce mercredi en phase de groupes de la Ligue des Champions. Avant ce nouveau duel face à l'écurie Red Bull, Marquinhos a fait passer un message fort.