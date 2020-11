Foot - PSG

PSG - Malaise : Un danger pour Mbappé avant Leipzig ?

Publié le 1 novembre 2020 à 18h15 par La rédaction mis à jour le 1 novembre 2020 à 18h19

Sorti après avoir ressenti une gêne à la cuisse contre Nantes ce samedi, Kylian Mbappé pourrait être absent contre Leipzig ce mercredi...

Alors qu'il a disputé 11 rencontres depuis son retour après avoir été testé positif au Covid-19 mi-septembre, Kylian Mbappé est sorti prématurément ce samedi face au FC Nantes, se plaignant notamment de douleur à la cuisse au médecin du PSG. Thomas Tuchel a toutefois tenu à être rassurant en conférence de presse : « Je pense qu’ils sentent uniquement de la fatigue liée à leurs ischio-jambiers. Kylian, je pense vraiment maintenant que ce n’est pas une blessure, c’est seulement de la fatigue (...) Mais maintenant, j’espère vraiment, et je pense vraiment, qu’on n’a pas encore un nouveau joueur blessé » . Néanmoins, le champion du monde français pourrait bel et bien être absent contre Leipzig mercredi dans la cadre de la troisième journée de la Ligue des champions, alors que Neymar, Julian Draxler, Marco Verratti ou encore Juan Bernat sont d'ores et déjà forfaits.

