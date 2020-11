Foot - PSG

PSG - Malaise : Excellente nouvelle pour Tuchel avec Mbappé !

Publié le 2 novembre 2020 à 12h45 par D.M.

Sorti en cours de match face à Nantes en raison d'une douleur à la cuisse, Kylian Mbappé aurait de grandes chances d’être titularisé par Thomas Tuchel ce mercredi face au RB Leipzig.

Contrôlé positif au Covid-19 durant le mois de septembre, Kylian Mbappé n’a pas chômé et a enchainé les rencontres sous le maillot du PSG. Mais l’attaquant a trop tiré sur la corde et a dû sortir en cours de match face au FC Nantes ce samedi en raison d’une douleur à la cuisse. Après la rencontre, Thomas Tuchel s’est toutefois montré rassurant. « Je pense qu’ils sentent uniquement de la fatigue liée à leurs ischio-jambiers. Kylian, je pense vraiment maintenant que ce n’est pas une blessure, c’est seulement de la fatigue (...) Mais maintenant, j’espère vraiment, et je pense vraiment, qu’on n’a pas encore un nouveau joueur blessé ».

Mbappé titulaire face au RB Leipig ?