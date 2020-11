Foot - PSG

PSG : La course contre la montre est lancée pour Mbappé !

Publié le 2 novembre 2020 à 6h45 par Th.B.

Sorti sur blessure samedi soir face à Nantes, Kylian Mbappé est incertain pour le match de Ligue des champions face à Leipzig mercredi soir. L’attaquant du PSG passera une IRM dans les prochaines heures.

Après la sortie de Kylian Mbappé samedi soir face à Nantes (3-0) où il a été aperçu en train de boiter et de se tenir la cuisse, Thomas Tuchel se montrait optimiste et mettait cela sur le compte de la fatigue. En effet depuis qu’il n’est plus atteint du Covid-19, Mbappé enchaîne les matchs à haute intensité et son corps ne suit pas forcément. Alors que Le Parisien assurait dimanche soir que l’attaquant du PSG ressentirait une lourdeur musculaire, Kylian Mbappé devrait être fixé ce lundi.

Mbappé sera fixé ce lundi !