PSG - Malaise : Messi, critiques... Ce témoignage très fort sur les galères de Kylian Mbappé !

Publié le 4 novembre 2020 à 4h15 par A.M.

Interrogé sur les critiques à l'encontre de Kylian Mbappé, Habib Beye estime que l'attaquant du PSG fait désormais partie des joueurs qui ne sont jugés que sur les grands matches.

Malgré des statistiques toujours impressionnantes en Ligue 1, Kylian Mbappé est victime de l'exigence liée à son nouveau statut. L'attaquant du PSG est effectivement désormais attendu au tournant dans les grands matches, notamment en Ligue des Champions. Mais lors du Final 8, essentiellement en finale contre le Bayern Munich, et encore en ce début de saison, le Champion du monde peine à se montrer décisif et livre même des prestations décevantes. Habib Beye a commenté cette situation.

«On va le juger que sur l’équipe nationale et la Ligue des Champions»