Foot - PSG

PSG - Malaise : Le PSG craint le pire pour Neymar et Mbappé !

Publié le 4 novembre 2020 à 13h30 par Arthur Montagne

Contraint de face aux blessures de ses deux stars, le PSG compte sur les fédérations françaises et brésiliennes afin de faire souffler Kylian Mbappé et Neymar qui enchainent les matches depuis le début de saison.

Les galères s'enchaînent depuis le début de saison pour le Paris Saint-Germain. Thomas Tuchel est effectivement confronté à une hécatombe de blessures et n'a jamais pu aligner son onze type. Il faut dire que le PSG n'a pas eu de préparation physique pour cette saison puisque la Ligue 1 a repris ses droits le même jour que la finale de la Ligue des Champions perdue par les Parisiens contre le Bayern Munich (0-1). Et en plus de cette absence de préparation, les joueurs sont confrontés à un rythme complétement fou, enchaînant les matches en clubs, mais également en sélection nationale. Les conséquences ont donc été inévitables et le PSG est désormais privés de nombreux joueurs dont ses deux stars Kylian Mbappé et Neymar qui ne seront pas du déplacement à Leipzig ce mercredi soir. Mais les Parisiens craignent bien pire...

Plus grave que prévu pour Mbappé ?

En effet, pour Kylian Mbappé, l'inquiétude grandit. Après la victoire à Nantes, Thomas Tuchel affichait d'abord son optimisme concernant l'état de santé de son attaquant, assurant que « ce n’est pas une blessure, c’est seulement de la fatigue (...) J’espère vraiment, et je pense vraiment, qu’on n’a pas encore un nouveau joueur blessé . » Toutefois, mardi le PSG assurait que Kylian Mbappé souffrait d'une « gêne musculaire aux ischios jambiers droits » et que « son indisponibilité sera réévaluée dans 48 heures . » Et selon les informations du Parisien , la présence du Champion du monde contre Rennes samedi est même remise en cause puisqu'un rétablissement complet est nécessaire afin de prendre aucun risque de rechute. La liste qu'annoncera Didier Deschamps jeudi pour les trois matches de l'équipe de France sera donc très attendue. Evidemment, du côté du PSG on espère que le sélectionneur laissera souffler Kylian Mbappé qui devrait malgré tout être convoqué. L'ancien Monégasque sera probablement laissé au repos pour le match amical contre la Finlande le 11 novembre, mais qu'en sera-t-il pour les deux matchs de Ligue des nations au Portugal et face à la Suède les 14 et 17 novembre ?

Le PSG lance un appel à la fédération brésilienne pour Neymar