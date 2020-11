Foot - PSG

PSG - Malaise : Ce message fort sur les absences de Neymar et Mbappé !

Publié le 4 novembre 2020 à 0h45 par T.M.

Pour affronter Leipzig, Thomas Tuchel sera notamment privé de Neymar et Kylian Mbappé. Malgré cela, dans le camp allemand, on reste méfiant.

La liste des absents s’allonge au PSG. En effet, alors que Thomas Tuchel doit composer avec de nombreuses blessures comme celle de Neymar ou de Mauro Icardi, voilà que Kylian Mbappé a dû déclarer forfait pour la rencontre face à Leipzig. Ce mercredi, pour affronter les Allemands, l’entraîneur parisien devrait aligner un trio offensif inédit, avec Moise Kean, Angel Di Maria et Pablo Sarabia. Deux grosses absences pour le PSG, tandis que pour Leipzig, cela représente une bonne nouvelle de devoir affronter les Parisiens sans Neymar et Mbappé, leurs deux stars. Toutefois, présent en conférence de presse, Julian Nagelsmann, entraîneur du club allemand, a tenu un autre discours à ce sujet.

« Ils ont beaucoup d'autres joueurs extraordinaires »