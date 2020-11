Foot - PSG

PSG - Polémique : Ces révélations sur les tensions entre Leonardo et une pépite du PSG !

Publié le 3 novembre 2020 à 1h15 par T.M.

Depuis quelques heures, une polémique a éclaté au sujet de tensions entre Leonardo et Kays Ruiz-Atil. Ce lundi, des précisions ont été apportées.

Entré en jeu à la mi-temps face au FC Nantes, Kays Ruiz-Atil a pu encore profiter de précieuses minutes avec le PSG. Toutefois, pour le joueur de 18 ans, cette satisfaction a rapidement été éclipsée par une polémique qui a éclaté sur les réseaux sociaux. En effet, dans des images postées par le club de le capitale, on peut voir Leonardo demander à Kays Ruiz-Atil s’ils peuvent se parler. A cela, le jeune Parisien rétorque : « On a déjà parlé ». Une réponse qui a suscité de nombreuses réactions et face à l’ampleur prise par cette affaire, le joueur du PSG a dû s'expliquer.

Les raisons de la polémique !