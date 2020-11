Foot - PSG

PSG - Polémique : Tuchel semble faire fausse route avec cette grosse recrue…

Publié le 4 novembre 2020 à 12h30 par G.d.S.S.

Longtemps en quête d’un nouveau milieu de terrain défensif, le PSG a finalement recruté Danilo Pereira au cours du mercato estival. Pourtant, Thomas Tuchel utilise principalement l’international portugais en tant que défenseur central, et certains contestent fermement ce choix tactique…

Alors que Thomas Tuchel opte depuis quelques matchs pour un choix tactique très fort auu PSG en positionnant Marquinhos au milieu de terrain malgré le recrutement de Danilo Pereira cet été, l’entraîneur allemand a récemment poussé un coup de gueule face aux critiques dont il fait l’objet : « Tout le monde estime que Marquinhos est meilleur en défense ? Il a joué où l'année dernière ? Et on a fait quoi, finale de Ligue des champions ? Ok. Et quatre titres. Et c'est ma décision, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles il joue là », indiquait le technicien allemand. Et malgré son argumentaire, Tuchel continue d’être contesté sur sa gestion du cas Danilo Pereira au PSG...

« Je suis un peu surpris… »

Ricardo Pereira, qui a longtemps côtoyé le milieu de terrain portugais du PSG au FC Porto, fait part de son étonnement dans les colonnes de L’Equipe : « Danilo a l’esprit collectif. Il sait s’adapter. Mais il n’y a pas de doutes : c’est un récupérateur. Il a un gros volume à ce poste. Il sait percuter avec le ballon, se projeter. Sa place de prédilection est au milieu, même s’il sait défendre. À l’entraînement, il ne jouait jamais derrière. Je suis un peu surpris de sa place actuelle. Je le vois plus en 6. Il aspire le ballon avec cette capacité à orienter, à trouver les espaces pour passer les lignes. Son physique lui permet également de s’imposer », explique le latéral droit portugais de Leicester, qui critique donc ouvertement le choix de Tuchel avec Danilo Pereira au PSG. Et il n’est pas le seul.

Danilo a déjà joué à ce poste, mais…