PSG - Malaise : Tuchel lâché par son vestiaire ? La réponse !

Publié le 4 novembre 2020 à 17h15 par A.M.

Malgré les critiques et les prestations en dents de scie du PSG ces dernières semaines, Thomas Tuchel serait toujours soutenu par son vestiaire. Mais le ton commence à monter en interne.

La situation de Thomas Tuchel commence à devenir périlleuse. En conflit avec Leonardo, l'entraîneur du PSG sait qu'il est sur la sellette et que les prochains rendez-vous en Ligue des Champions s'annoncent cruciaux. Mais plusieurs de ses choix sont pointés du doigt à commencer par celui d'inverser les positions de Marquinhos, qui se retrouve milieu de terrain, et de Danilo Pereira positionné en défense centrale. Certes l'Allemand a expliqué qu'il souhaitait avoir son capitaine dans le cœur du jeu et qu'avec lui au milieu, le PSG avait obtenu des bons résultats, mais cela ne convainc pas. Malgré tout, Thomas Tuchel semble conserver le soutien de vestiaire. Mais jusque quand ?

«Tuchel reste respecté mais...»