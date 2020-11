Foot - PSG

PSG - Malaise : Le coup de gueule de Tuchel face aux critiques !

Publié le 4 novembre 2020 à 10h15 par A.M.

Vivement critiqué depuis le début de saison, Thomas Tuchel a reconnu avoir du mal à comprendre les commentaires négatifs à son égard compte tenu de ses résultats avec le PSG.

Arrivé durant l'été 2018 afin de remplacer Unai Emery, Thomas Tuchel avait connu des débuts très prometteurs sur le banc du PSG avant son premier gros couac contre Manchester United en Ligue des Champions. Malgré tout, la saison dernière, le club de la capitale a remporté les quatre titres nationaux et atteint la finale de la Ligue des Champions perdue contre le Bayern Munich (0-1). Mais cela n'a pas suffi à faire taire les critiques à l'égard de Thomas Tuchel dont la qualité de jeu est régulièrement pointé du doigt. En fin de contrat, l'entraîneur du PSG s'est montré lucide sur son avenir, assurant qu'à « un moment donné il faut arrêter de rêver. » Et face aux critiques, Thomas Tuchel s'agace.

«J'ai été naïf»