Mercato - PSG : Vers une décision fracassante pour l'avenir de Tuchel ? La réponse !

Publié le 6 novembre 2020 à 8h15 par A.M. mis à jour le 6 novembre 2020 à 8h16

Malgré la nouvelle défaite du PSG en Ligue des Champions sur la pelouse de Leipzig (1-2), Thomas Tuchel ne serait pas encore sur la sellette à très court terme et devrait rester en poste au moins durant la trêve internationale.

L'étau se resserre pour Thomas Tuchel. Après un mois d'août qui a pris des allures idylliques avec les victoires en finales des deux coupes nationales et la première finale de Ligue des Champions de l'histoire du PSG, perdue contre le Bayern Munich (1-2), le technicien allemand est rapidement redescendu de son piédestal. Et pour cause, bien qu'il y ait des circonstances atténuantes, le début de saison du club de la capitale ne plaide pas du tout en la faveur de Thomas Tuchel. En effet, bien que le PSG soit leader de Ligue 1, les Parisiens ont déjà concédé deux défaites en Championnat, ce qui fait tâche en seulement 9 journées. Malgré tout, c'est bien le bilan en Ligue des Champions qui inquiète puisque le club parisien a déjà concédé deux revers en trois rencontres et se retrouve en position délicate dans son groupe.

Tuchel pas menacé... pour l'instant