PSG - Malaise : Face aux critiques, le clan Tuchel s’agace !

Publié le 6 novembre 2020 à 7h45 par T.M.

Alors que le PSG s’est incliné face à Leipzig ce mercredi, les critiques sont encore plus nombreuses à l’encontre de Thomas Tuchel. Une situation à propos de laquelle l’entourage de l’Allemand a souhaité mettre les choses au point.

Dans une situation compliquée au PSG, Thomas Tuchel n’a pas gagné des points ce mercredi. En effet, l’équipe de l’Allemand s’est inclinée face à Leipzig, la deuxième défaite en trois matchs de Ligue des Champions. Déjà sous le feu des critiques, l’entraîneur du PSG est plus que jamais pointé du doigt, notamment en raison de ses choix avec Danilo Pereira et Marquinhos. Face à ce torrent de reproches, Tuchel commence à en avoir assez et l’a clairement fait savoir à l’issue de la rencontre. Et dans l’entourage de l’entraîneur du PSG, on a également fait part de son agacement.

« Le PSG a failli remporter la Ligue des champions avec Marquinhos au milieu »