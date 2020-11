Foot - PSG

PSG - Malaise : Ça commence à se fissurer entre Thomas Tuchel et son vestiaire !

Publié le 5 novembre 2020 à 19h30 par T.M.

Entre le vestiaire du PSG et Thomas Tuchel, les liens semblaient très forts ces derniers mois, notamment lors du Final 8 à Lisbonne. Mais alors que la situation commence à se compliquer dans la capitale, ces relations commenceraient à se détériorer.

Ce mercredi, le PSG s’est incliné sur le pelouse du RB Leipzig en Ligue des Champions (2-1). Un naufrage des Parisiens qui place plus que jamais Thomas Tuchel dans l’oeil du cyclone. Sous le feu des critiques, l’Allemand n’a clairement pas arrangé son cas, s’obstinant notamment encore et toujours à inverser les positions de Danilo Pereira et Marquinhos. Dans cette situation difficile, Tuchel peut néanmoins encore compter sur le soutien de ses joueurs comme l’a fait savoir Marquinhos au sortir de cette défaite : « On sait comment est le football. C'est le coach qui a fait la meilleure saison de l'histoire. La saison suivante, cela parle de l'avenir du coach. Le football n'a pas de patience, pour le coach, pour moi, pour tout le monde. Il faut qu'on se concentre sur les vraies choses. Lui c'est notre coach au PSG. S'il faut lui laisser le temps ? Il ne faut pas lui laisser le temps, mais on n'a pas trop le temps en football. On voit qu'on a besoin de faire des choses mieux, on a confiance en notre coach, il faut qu'on travaille pour s'améliorer. Si les choses ne vont pas, ce n'est pas que la faute du coach. Nous, les joueurs, on peut faire beaucoup mieux aussi ». Toutefois, ce discours de Marquinhos pourrait bien n’être qu’un discours de façade.

Ça se complique en interne ?