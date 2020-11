Foot - PSG

PSG - Malaise : Danilo, Marquinhos... Tuchel est plus que jamais dans une impasse !

Publié le 5 novembre 2020 à 12h30 par Arthur Montagne

Contre le RB Leipzig, Thomas Tuchel a continué sur sa lancée en inversant les positions de Danilo Pereira et Marquinhos. Un choix qui n'a pas porté ses fruits puisque le PSG s'est incliné (1-2). Mais surtout, les joueurs commenceraient à perdre patience.

Thomas Tuchel ne semble pas vouloir changer ses plans. Malgré les critiques, le technicien allemand a décidé d'insister avec l'inversion des postes de Danilo Pereira et de Marquinhos mercredi soir contre le RB Leipzig. Deux joueurs directement impliqués sur les deux buts allemands. Le Brésilien était effectivement trop bas sur l'égalisation de Christopher Nkunku tandis que l'ancien joueur de Porto était mal aligné sur l'action qui amène le penalty. « On en parle tous les jours… Personne ou presque n'a réellement compris les choix du coach avec ces deux joueurs », confiait d'ailleurs un proche d'un joueur international du PSG dans les colonnes du Parisien . Cela n'empêche pas le technicien allemand d'insister sur ses choix, mais cette fois-ci, il est interpellé par ses joueurs.

Marquinhos continue de défendre Tuchel

Après la rencontre, Marquinhos s'est ainsi arrêté au micro de RMC et a été interrogé sur son positionnement au milieu de terrain : « Je vous laisse juger. Moi, je sais ce que je dois faire. Si je prends du plaisir à ce poste ? Bien sûr que je prends du plaisir. Je ne veux pas donner encore plus de motivation aux gens pour parler de moi, de ma fonction et de mon coach surtout. Nous, on est soudés, on défend les vraies choses à défendre. Une fois sur le terrain, il faut qu'on se batte pour gagner, c'est tout. Aujourd'hui, on n'a pas réussi à gagner et il faut qu'on arrête, que tout le monde pense à ce qu'on peut faire de mieux parce qu'il faut qu'on arrête de laisser des points si on veut continuer dans cette compétition . » Mais si le Brésilien a déjà plusieurs fois évolué à se poste, Danilo Pereira découvre quant à lui sa nouvelle position.

Danilo regrette son vrai poste