PSG - Malaise : Face aux critiques, Thomas Tuchel tient bon !

Publié le 4 novembre 2020 à 15h30 par A.M.

Depuis plusieurs semaines, Thomas Tuchel est sous le feu des critiques concernant le fond de jeu proposé par le PSG, mais également certains de ses choix qui font débats. Malgré tout, le technicien allemand ne lâche rien.

Arrivé durant l'été 2018 au Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel a rapidement fait l'unanimité concernant sa communication, mais également ses choix tactiques régulièrement payants. Toutefois, depuis l'élimination contre Manchester United en huitième de finale de la Ligue des Champions il y a un an et demi, le technicien allemand semble avoir perdu la main sur son groupe. Certes la saison dernière le PSG a remporté les quatre trophées nationaux et atteint la finale de la C1 perdue contre le Bayern Munich. Mais le fond de jeu proposé par le club de la capitale ces derniers mois interpelle tout comme certains choix tactiques de Thomas Tuchel. Malgré tout, conscient d'être confronté à de nombreuses critiques, le technicien allemand tient bon.

L'inversion Danilo-Marquinhos au cœur des critiques...

Et pourtant, même en interne Thomas Tuchel est critiqué. Son choix d'aligner Danilo Pereira en défense centrale et Marquinhos au milieu de terrain cristallise les tensions. « On en parle tous les jours… Personne ou presque n'a réellement compris les choix du coach avec ces deux joueurs », confie par exemple un proche d'un joueur international du PSG dans les colonnes du Parisien . Mais cela ne change rien aux plans du technicien allemand qui compte bien poursuivre sur sa lancée à commencer par mercredi soir avec le déplacement crucial à Leipzig en Ligue des Champions. Pour le moment, avec ce schéma tactique qui inverse les positions de Marquinhos et Danilo Pereira, le PSG s'est imposé à trois reprises, contre Dijon (4-0), à Istanbul (2-0) et face à Nantes (3-0), sans encaisser de buts. Keylor Navas est également responsable de cette solidité défensive. Mais Thomas Tuchel considère qu'il a besoin de son capitaine dans le cœur du jeu afin de stabiliser son bloc. Et visiblement rien ne semble être en mesure de le faire changer d'avis.

... mais Tuchel tient bon